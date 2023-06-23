Мир 23 июня 2023, 18:51 «Польская мразь». Медведев ответил Дуде на его сравнения России с диким зверем Зампред Совбеза Медведев ответил президенту Польши словами о казнях в XVIII веке РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда в недавнем заявлении сравнил Россию с диким зверем, которого нужно пристрелить. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил политику, что за такие слова в XVIII веке его бы четвертовали на Красной площади. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Польская мразь по имени „Дуда“ предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», — возмутился Медведев.

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По его словам, в XVIII веке за подобные слова политика бы просто привезли на Красную площадь и казнили путем четвертования.

Ранее польский президент заявил, что Россия могла бы получить часть территории на побережье Средиземного моря, но такое развитие событий, по его словам, было бы возможно только в случае возвращения новых территорий РФ в состав Украины.

Также Дуда отметил, что Польша положительно относится к Украине. По его словам, у него с президентом Украины Владимиром Зеленским происходят дискуссии, но «их дух всегда дружественный». Также польский президент заявил, что «любит» Зеленского.