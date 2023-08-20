Мир 20 августа 2023, 10:53 Польская компания зарезервировала на 15 лет мощности СПГ-терминала в Гданьске Польская Orlen зарезервировала мощности СПГ-терминала в Гданьске на 15 лет РИА «Новости»

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Польская топливная компания Orlen заключила с Gaz-System контракт на резервирование всей мощности строящегося терминала сжиженного природного газа в Гданьском заливе на 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

После завершения строительства регазификационная установка сможет хранить и пропускать до 6,1 миллиарда кубометров газа ежегодно.

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«Такое решение позволит нам не только удовлетворить весь спрос на внутреннем рынке, но и продавать газ остальным странам», — заявил глава компании Даниэль Обайтек.

Он выразил надежду на то, что Orlen станет гарантией для энергетической безопасности не только Польши, но и остальной части Европы.

В апреле 2023 года компания отказалась от последнего контракта по поставкам нефти с российской «Татнефть». Обайтек подчеркивал, что по условиям соглашения польская сторона не понесет никаких финансовых издержек.