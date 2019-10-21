Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье

Польский газовый оператор Gaz-Sistem заявил, что предел Украины — два миллиарда кубометров в год. Предполагается, что Польша будет закупать дорогой газ у США, а затем с наценкой перепродавать его украинцам. Это должно осуществляться в рамках трехстороннего газового проекта США, Польши и Украины.

Польский газовый оператор Gaz-Sistem отметил, что Украина не может принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год. Максимальный предел страны — 1,5-2 миллиарда кубометров в год.