Польская чиновница пожаловалась на поручение переспать с украинским депутатом в знак дружбы народов

Зампреда городского совета польского Кракова Славомира Петшика обвинила в сутенерстве его же сотрудница. Алисия Щепаньская заявила, что ее пытались уговорить переспать с депутатом из Львова в знак «дружбы народов».

Предложение поступило во время торжественного ужина в Кракове с украинской делегацией, сообщил портал Onet.pl.

«В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют. Однако я не согласна с дискриминационным поведением в какой-либо сфере», — говорит Щепаньская, уточнив, что сообщила в Дисциплинарный комитет.

Петшик принес ей публичные извинения.

До этого звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах. При этом сам исполнитель роли мистера Бига называет данные обвинения ложными. Известно, что обвинения в адрес актеры направили две женщины. При этом каждая из них сделала признание независимо от другой.