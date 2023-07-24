Мир 24 июля 2023, 06:47 Польская армия в городе Августов создаст с нуля саперный батальон Минобороны Польши объявило о создании саперного батальона между Россией и Белоруссией РИА «Новости»

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В городе Августов в Сувалкском коридоре между Россией и Белоруссией создадут саперный батальон. Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил об этом в своем Twitter.

«В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля», — написал он.

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По словам министра, это не последняя совершенно новая часть в составе польской армии. Он назвал работу военнослужащих лучшей гарантией безопасности страны и анонсировал новые инвестиции в вооруженные силы.

Сухопутный Сувалкский коридор длиной около 100 километров расположен между Калининградской областью России и Белоруссией, в нем находится граница Польши с Литвой. В феврале 2023 года польская погранслужба объявила, что установит у российской территории электронное заграждение. В июле у польско-белорусской границы заметили перемещения военных. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов назвал это подготовкой к агрессии.