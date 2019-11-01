  • Журналистка попала на польскую «фабрику троллей». Вести нужно было и левые, и правые аккаунты

    01 ноября 2019, 15:03

    Сабина Абубекирова

    Катаржина Прушкевич рассказала Тhе Guаrdiаn об изнанке мира «фабрики троллей» после шести месяцев работы там. Например, для поддержки государственной телевизионной сети TVР работники написали до десяти тысяч хвалебных постов в социальных сетях. В целом контент создавался как правый, так и левый. Каждый вел несколько фейковых аккаунтов.
    Журналистка попала на польскую «фабрику троллей». Вести нужно было и левые, и правые аккаунты

    Катаржина устроилась на работу в фирму Cat@Net. Та позиционирует себя как «PR-агентство со специалистами, создающими положительный имидж компаний, частных лиц и государственных учреждений — в основном в социальных сетях».

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    Первым заданием журналистки было создание образа в соцсетях для распространения «социального и политического контента» с целью привлечения 500 подписчиков. Пройдя пробный период, девушка получила доступ к внутренним каналам связи компании. По ним сотрудники получали указания и инструкции от своих менеджеров. Например, в какие дискуссии ввязываться, кого продвигать, а кого очернять. У каждого работника было около десятка аккаунтов в социальных сетях.

    Аккаунты продвигали как левый, так и правый контент. Это привлекало внимание, вызывало доверие и поддержку со стороны других пользователей. Заполучив их расположение, сотрудник мог склонить их к поддержке клиентов компании.

    Клиенты всех мастей

    Одно из заданий Прушкевич включало использование анонимных аккаунтов с инструкциями по продвижению контента, созданного TVP, государственным вещателем Польши. Он жестко осуждается критиками. Одна из причин — ненавистнические высказывания против групп меньшинств.

    «Было бы здорово, если бы вы опубликовали положительные отзывы о правительственной субсидии для TVP и телевизионной лицензионной плате», — отправил указания журналистке ее менеджер.

    Согласно анализу ISD Global, аккаунты Cat@Net создали до десяти тысяч постов в защиту TVP с потенциальным охватом 15 миллионов просмотров.

    Другой клиент был членом польского парламента от левой партии Демократического левого альянса. Фейковые профили должны были продвинуть кандидатуру политика на выборах в Европарламент, состоявшихся в мае этого года. Минимум 90 различных аккаунтов делились и отвечали на его сообщения в социальных сетях. Для того, чтобы привлечь больше внимания к кандидату, в дело шли также правые аккаунты. Начиналось противостояние между правыми и левыми, что создавало конфликт и увеличивало трафик.

    Это просто работа

    Считается, что большинство сотрудников Cat@Net являются инвалидами. Это позволяет компании получать значительные государственные субсидии из Польского национального фонда реабилитации инвалидов. По данным фонда «Репортеры», с ноября 2015 года компания получила от него чуть больше 25 миллионов рублей.

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    Как рассказала журналистка The Guardian, большинство работников по-настоящему хорошие люди. Они занимаются благотворительностью и общественной деятельностью в свободное время. Однако их инвалидность значительно ограничивает возможности трудоустройства. Выбирать не приходится.

    «Для них это была просто работа, и все», — заключила Катаржина.

    Cat@Net также разместила на своем веб-сайте заявление, где категорически отрицает обвинения в том, что является «фабрикой троллей». Фирма подчеркнула, что сфера деятельности компании — аутсорсинг маркетинговых операций в социальных сетях. Cat@Net просто передает точную информацию, говорит за своих клиентов и продвигает их продукты и услуги, как и любое другое агентство такого рода.