Мир 04 сентября 2023, 00:12 Польшу заподозрили в планах вторжения в Литву Богодель: Польша нагнетает тему Сувалкского коридора, чтобы войти в Литву РИА «Новости»

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Польша использует тему защиты Сувалкского коридора, чтобы ввести войска в Литву и занять Виленский край. Такое заявление сделал заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью телеканалу СТВ.

Белорусский полковник напомнил, что Сувалкский коридор проходит не только по Польше, но и по территории Литвы.

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«И Польша поэтому постоянно нагнетает обстановку, чтобы войти в последующем на территорию Литвы и занять Виленский край якобы под эгидой защиты этого края», — заявил Богодель.

В середине августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил об увеличении численности военнослужащих в районе Сувалкского коридора. По словам главы военного ведомства, к границе с Белоруссией перекинут 10 тысяч солдат, четыре тысячи из которых будут содействовать пограничной страже. Блащак также пообещал, что этим военным передадут самое современное вооружение.