Важное 24 апреля 2023, 11:01 Польшу уличили в желании пересмотреть границы на фоне украинского кризиса СВР: тема геополитического передела начала звучать в Польше на фоне кризиса на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Польше все чаще появляются разговоры о необходимости геополитического передела, включая пересмотр границ, на фоне украинского кризиса. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России, написал ТАСС.

«Для руководства Польши, согласно поступающим сведениям, на фоне украинского конфликта все более становится острой тема геополитического передела, включающего в себя пересмотр границ страны», — заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

Реклама

Также руководитель ведомства отметил, что на военном планировании в Польше серьезно отражаются антинемецкие настроения.

«Усиливаются антинемецкие настроения и опасение в отношении вероятных реваншистских настроений Германии к бывшим территориям, перешедшим по итогам Второй мировой войны к Польше», — добавил он.

Нарышкин подчеркнул, что Польша превращается в страну времен Юзефа Пилсудского, который конфликтовал со всеми соседними государствами и жаждал начать территориальную экспансию.

«Такую Польшу накануне Второй мировой войны Черчилль метко называл гиеной Европы», — заключил глава СВР.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Польшу «враждебным образованием» для России.