Эксклюзив 17 марта 2023, 15:24 Польшу уличили в желании «оттяпать» Калининградскую область и часть Западной Украины Военный эксперт Сивков: Польша не сможет усилить позиции в ЕС без помощи США РИА «Новости»

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что системы HIMARS поступят на баланс армии его страны уже в этом году. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков в беседе с «360» предположил, что это восточноевропейское государство выжимает все из украинского конфликта, чтобы расширить свои границы и повысить значимость на мировой арене.

«Власти Польши возомнили себя элитой общества и хотят вернуть часть якобы своих территорий», — сказал он.

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По его мнению, эта страна покусилась на часть Западной Украины.

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«Эти земли позволят Польше стать ближе к Черному морю», — отметил Сивков.

Также он отметил, что эта восточноевропейская страна не гнушается помощи от США. Поддержка Соединенных Штатов, по мнению Сивкова, является единственным шансом для Польши усилить свою значимость в ЕС. Собеседник «360» отметил, что своим конкурентом власти восточноевропейской страны считают Германию.

Кроме того, Минобороны Польши анонсировали установку HIMARS на границе с Калининградской областью.

«Это повышает уровень опасности для России», — сказал Сивков.

По его мнению, в ответ РФ также усилит техническую оснащенность экипажей ПВО в Калининградской области.