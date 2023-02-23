Мир 23 февраля 2023, 12:38 Польшу уличили в тайном разминировании Украины Wirtualna Polska: полиция Польши тайно деактивировала мины на Украине в течение 5 месяцев

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Около 100 полицейских саперов из Польши в течение пяти месяцев тайно занимались деактивацией мин на Украине. Об этом сообщили журналисты портала Wirtualna Polska.

По их данным, в секретной операции участвовали около 98 человек. Авторы материала заявили, что польских полицейских привлекли к этой работе по просьбе властей Украины. По ситуации на 23 февраля все участники операции вернулись на родину.

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Авторы материала сообщили, что о такой услуге власти Украины попросили в рамках группы ATLAS. Это объединение работает на территории ЕС. В ATLAS собраны все контртеррористические формирования Евросоюза.

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Однако на помощь Украине отозвалась только Польша. Другие сочли отправку своих граждан туда крайне опасным мероприятием.

Журналисты польского портала рассказали, что группу для помощи Украине сформировали еще летом. В отряд взяли только добровольцев, а также двух собак.