11 августа 2023, 07:24
Польшу уличили в стремлении к третьей мировой войне
Политик Филиппо: переброска войск Польши на границу с Белоруссией приведет к мировой войне
Переброска польских войск на границу с Белоруссией может привести к началу третьей мировой войны. На это указал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter).
Он напомнил, что из-за «правил НАТО и ЕС» вслед за Польшей в войну должна будет вступить Франция.
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«Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!» — призвал политик.
Так он отреагировал на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о планах разместить 10 тысяч военнослужащих на польско-белорусской границе (пока их там две тысячи). Министр также пообещал, что за ближайшие два года армия его страны станет самой сильной в Европе.
Польша озаботилась усилением военного присутствия на границе с Белоруссией после того, как в эту страну перебралась ЧВК «Вагнер». Только за последние пару недель Польша обвиняла вагнеровцев в попытке проникнуть на ее территорию, сообщала о том, что ее воздушное пространство якобы нарушили два белорусских вертолета, и заявляла о готовности применять оружие на границе.
Накануне стало известно, что польский вертолет лишился взрывателя от ракеты при патрулировании границы с Белоруссией.
Белоруссия
Польша
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