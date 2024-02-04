Мир 04 февраля 2024, 14:47 Польшу уличили в подготовке раздела Украины Рогов: Польша ищет обоснование для захвата западных земель Украины Patrick Pleul / Global Look Press

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Власти Польша начали готовиться к разделу западных регионов Украины и искать обоснования и исторические параллели для захвата этих земель. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

Таким образом он отреагировал на заявление польского президента Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России.

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«Такие заявления говорят только про одно. Польша уже готовится к разделу постукраинского пространства и претендует на земли Восточных Крессов. Поэтому мы увидели информационную подготовку к откусыванию этой земли», — сказал Рогов.

По его словам, польские власти в заявлениях о Крыме преследуют исключительно свои корыстные интересы.

«Они проверяют общественное мнение и готовят для него обоснование своему захвату земель на западе», — добавил Рогов.

Дуда усомнился в способности Украины вернуть контроль над Крымом и напомнил, что исторически полуостров входил в состав России.