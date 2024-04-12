Мир 12 апреля 2024, 10:06 Польшу уличили в подготовке контингента для ввода на Украину Рогов: Польша готовит своих военных для ввода контингента на Украину

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Власти Польша начали готовить военные подразделения для ввода на территорию Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, поляки уже присутствуют в зоне СВО, но под видом наемников и небольшими группами.

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«У них идет боевое слаживание под видом наемников в условиях реальных боевых действий для вероятного участия в конфликте против России и ввода польского контингента на Украину. Сейчас они приезжают подразделениями в пределах роты, после чего меняются спустя месяц-полтора», — сказал Рогов.

Несколько дней назад Рогов заявлял, что группа польских наемников численностью до армейской роты прибыла в город Орехов в Запорожской области. Оттуда они могут выдвинуться в сторону Вербового, Малой Токмачки и Работина.