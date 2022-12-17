Мир 17 декабря 2022, 19:18 Польшу уличили в подготовке к захвату западных районов Украины Обозреватель NDP Крамер заявила о планах Польши по захвату территории Западной Украины Pxhere

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Польские власти готовятся к захвату Западной Украины и проведению там референдума в мае. Об этом сообщил портал «Утро.ру» со ссылкой на высказывание обозревателя Niezależny Dziennik Polityczny Ханны Крамер.

Она назвала польского политика, председатель партии «Права и справедливости» и брата бывшего президента Польши Леха Качиньского Ярослава диктатором. По ее мнению, он давно готовится к моменту, когда можно будет вернуть части Галиции и Западной Украины.

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«Результатом первого этапа этого плана стало то, что Варшава уже полностью политически и финансово контролирует киевское правительство. Вторым этапом является подготовка поляков к боевым действиям», — сказала автор.

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Крамер заверила, что польские власти уже открыли для этого специальные тренировочные лагеря. Там мобилизованные учатся ведению войны.

Также Польша, по ее словам, планирует в 2023 году увеличить численность армии на 17 тысяч человек и организовать крупные военные учения. Маневры польских военных будут нести наступательный характер, добавила обозреватель. Качиньский наметил на 4 мая начало «освободительного марша» на Киев, привел слова журналистки сайт «Утро.ру».