30 ноября 2022, 15:47
Польшу уличили в подготовке к аннексии западных частей Украины
Глава СВР Нарышкин: Польша форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины
В правительстве Польши активно готовятся к заявлению о притязаниях на западную часть Украины. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину», — сказал он.
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Также Нарышкин отметил, что глава европейской страны решил опередить предстоящие события.
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По его словам, основной акцент поляки сделают на Волынской резне. Это кровопролитное событие произошло в 1943 году. По версии Польши, тогда члены УПА* устроили геноцид народа соседнего государства.
Нарышкин сказал, что на основании исторических данных правительство Дуды готовится потребовать компенсацию. По версии Польши, в архивах страны есть достаточно информации для рестрикций в виде аннексии части Украины.
* Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.
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