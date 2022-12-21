Мир 21 декабря 2022, 07:43 Польшу уличили в планах ударить по России с территории Украины Аналитик Прохватилов сообщил о намерении Польши ударить по России с территории Украины РИА «Новости»

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Власти Польши рассматривают вероятность нанесения удара по России с территории Украины. Об этом изданию Ura.ru рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«От мала до велика поляки спят и видят, чтобы отомстить России за те годы, когда страна была просто колонией. Вооружен тот, кто предупрежден. Предстоящей угрозы недооценивать нельзя», — сообщил он.

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По словам Прохватилова, поляки постепенно начнут наращивать численность своей группировки на Украине, вероятно появление частных военных компаний.

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«Из Польши постепенно готовят некую супердержаву на континенте. Вскоре у них появятся истребители, самоходные артиллерийские установки, танки K2 „Черная пантера“ и очень хорошие системы ПВО», — добавил аналитик.

Ранее политолог Юрий Светов сообщил, что Польша могла бы получить выгоду из нынешней геополитической ситуации, измени правительство страны свой антироссийский настрой.