Мир 06 января 2023, 17:02 Польшу уличили в планах нарушить запрет НАТО по Украине Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Польша хочет захватить часть Украины в обход НАТО РИА «Новости»

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Польские политики сделали заявление, которое указывает на их планы нарушить запрет Североатлантического альянса и захватить часть Украины. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если внимательно следить за риторикой поляков, то можно заметить, что они говорят о расширении своей территории», — подчеркнул полковник.

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Военный эксперт пояснил, что поляки стремятся вернуть контроль над потерянными землями. Он усомнился, что страны НАТО поддержат такой вариант.

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Макгрегор предположил, что Польша замахнулась на возврат территорий, которые ранее были в составе Речи Посполитой, — Западной Украины и Минска.

Ранее переговоры польских наемников в Марьинке обнародовали в ДНР. Общая численность солдат из Польши, которых перебросили на один из сложнейших участков фронта, превысила 120 человек.