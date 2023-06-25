Мир 25 июня 2023, 21:20 Польшу уличили в использовании русофобии для маскировки кризиса в стране NDP: Польша прикрылась Россией, чтобы отвлечь внимание от экономического кризиса РИА «Новости»

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Польские власти решили использовать русофобскую риторику, чтобы отвлечь внимание от кризиса в стране. Об этом написало издание Niezależny Dziennik Polityczny.

«У большинства жителей республики вопрос: почему все больше польских СМИ говорят об ужасающей России? Ответ прост: Москва мешает [главе правящей партии „Право и справедливость“ Ярославу] Качиньскому и не дает ему продолжать навязывать свое мнение полякам», — сказано в публикации.

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По мнению автора статьи, Варшаве удобно отвлекать внимание граждан от экономического кризиса, который произошел вследствие бесконечной помощи Украине. Поэтому властям страны удобно фокусировать внимание населения на «загнивающей России».

Сейчас Польша входит в первую тройку стран по объему помощи, которая оказывается Украине. Кроме того, в страны приехали около полутора миллионов украинских беженцев, и только 35% намерены вернуться на родину после окончания конфликта.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что Россия могла бы получить часть территории на побережье Средиземного моря, однако это возможно в случае перехода новых российских территорий в состав Украины.