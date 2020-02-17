Польшу сравнили с «лающей на Россию моськой»

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в ответ на выпад глава МИД Польши Яцека Чапутовича сравнил Варшаву с «моськой, лающей на Россию» вопреки здравому смыслу и позиции европейских партнеров.

Депутат подчеркнул, что Польша «в упор не слышит» лидеров Евросоюза.

«Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой „мировой моськой“. Польша готова „лаять“ на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнеров по ЕС», — приводит слова Белика РИА «Новости».

Выступая во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу. По его мнению, «восточное пространство» организовано одним игроком — Россией.

«Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран — членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии. Потому что Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы», — сказал Чапутович.

Историк Евгений Гурьев высказал предположение, что Польша, которая всегда славилась русофобией, была принята в НАТО для информационной войны с Москвой. Варшава пытается исказить факты и результаты Второй мировой войны, чтобы повлиять на мировое общественное мнение.