Мир 21 марта 2024, 14:52 Польшу спросили о цели учений у границ России Сенатор Карасин допустил, что Польша провела учения у границ РФ ради провокации РИА «Новости»

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Вооруженные силы Польши провели учения на вымышленной территории у границ с Россией на фоне напряженной ситуации в Восточной Европе. Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в разговоре с Lenta.ru допустил, что целью маневров стала провокация.

Государства вправе проводить учения, заявил он. Этот вопрос полностью в их компетенции. Однако Григорий Карасин призвал учитывать контекст и место проведения маневров.

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«Другой вопрос, где они проводятся и в какой обстановке. Тут возникают серьезные вопросы: не провоцирует ли это новые напряженности в этом регионе Европы. Этот вопрос надо перед поляками ставить», — сказал он.

Учения Loyal Leda 24 провела многонациональная дивизия «Северо-Восток», сообщили «Известия». Военные смоделировали боевые действия на вымышленной территории у северо-западной границы Польши.