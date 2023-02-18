Мир 18 февраля 2023, 20:26 Польшу призвали разоружиться ради нужд Украины Генерал Скшипчак призвал Польшу передать Украине оружие из своих воинских частей Pxhere

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Власти Польши должны отдать киевскому режиму вооружение из собственных воинских частей, а не отправлять складское «барахло». На это указал экс-командующий польскими сухопутными силами, бывший заместитель министра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак Его процитировало издание Rzeczpospolita.

По мнению Скшипчака, страна не должна «касаться барахла» и сильно изношенных снарядов со складов. Такое снаряжение технологически обесценилось.

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«Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — пояснил он.

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Польский генерал подчеркнул, что нужно восполнять количественное преимущество качеством. Киевскому режиму не стоит ждать победы, если ВСУ получат вооружение «из чулана». Он привел в пример старые немецкие танки Leopard.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности передать Украине истребители МиГ-29 вместе с другими странами НАТО. Поставлять F-16 американского производства власти страны не готовы.