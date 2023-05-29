Мир 29 мая 2023, 19:07 Польшу призвали начать ядерную войну ради спасения Украины Do Rzeczy: экс-сотрудник МО Австралии призвал Польшу начать ядерную войну ради Украины benzoix / Freepik

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Бывший работник Минобороны Австралии Малколм Дэвис обратился к Польше с призывом развязать ядерную войну для спасения Украины от проигрыша в противостоянии с Россией. Об этом написал польский журнал Do Rzeczy.

По мнению Дэвиса, нужно рисковать, даже если это приведет к использованию ядерного оружия. Экс-сотрудник Минобороны Австралии назвал трусостью страх перед ядерным ударом.

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Обозреватель Павел Лисицкий в материале для Do Rzeczy назвал подобные заявления абсурдом. Автор отметил, что хотел бы услышать от Дэвиса и других, кто выступает с такими призывами, о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики.

На Западе стали все чаще звучать слова о недопустимости победы России или заморозки украинского конфликта, обратил внимание публицист. Однако там никто не думает о последствиях такой риторики, указал Лисицкий. Подобный сценарий приведет к катастрофе не только для Украины, но и для всей Европы, предупредил обозреватель.

«Корректно ли продвигать нарративы, следствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном?» — задал вопрос журналист.

Ранее МИД России заявил о неизменности подхода страны к использованию ядерного оружия. В министерстве назвали нечистоплотной и циничной спекуляцией попытки приписать РФ несуществующие планы о применении такого вида вооружения.