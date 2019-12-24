Польшу призвали извиниться за поддержку решения Гитлера

Польская сторона должна извиниться за поддержку решения Адольфа Гитлера переселить евреев в Африку перед началом Второй мировой войны. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, планировала построить памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше». — цитирует Володина РИА «Новости».

Он также добавил, что руководству страны следует извиниться и за то, что они замалчивали события, пытались переложить вину на других и придумывали обвинения.

«Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Если у них архивов нет, то большая просьба — ознакомить их с этими материалами», — отметил председатель ГД.

Во времена войны посол Польши в Германии Юзеф Липский поддержал предложение Гитлера, озвученное в 1938 году об отправке евреев в африканские колонии. Кроме того он пообещал поставить Гитлеру памятник, если тот осуществит свой план. Президент России Владимир Путин назвал дипломата «сволочью» и «антисемитской свиньей».