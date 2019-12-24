    24 декабря 2019, 20:23

    Польшу призвали извиниться за поддержку решения Гитлера

    Дарья Бунякова

    Польская сторона должна извиниться за поддержку решения Адольфа Гитлера переселить евреев в Африку перед началом Второй мировой войны. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
    Польшу призвали извиниться за поддержку решения Гитлера

    «Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, планировала построить памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше». — цитирует Володина РИА «Новости».

    Он также добавил, что руководству страны следует извиниться и за то, что они замалчивали события, пытались переложить вину на других и придумывали обвинения.

    «Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Если у них архивов нет, то большая просьба — ознакомить их с этими материалами», — отметил председатель ГД.

    Во времена войны посол Польши в Германии Юзеф Липский поддержал предложение Гитлера, озвученное в 1938 году об отправке евреев в африканские колонии. Кроме того он пообещал поставить Гитлеру памятник, если тот осуществит свой план. Президент России Владимир Путин назвал дипломата «сволочью» и «антисемитской свиньей».