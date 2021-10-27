Польшу приговорили к ежедневному штрафу в €1 млн за нарушение норм ЕС

Европейский суд юстиции обязал власти Польши уплачивать штрафы суммой один миллион евро в сутки за невыполнение норм Евросоюза. Страна обязана платить эти деньги до тех пор пока не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда. Об этом говорится в официальном распоряжении на сайте суда ЕС.

«Польшу приговорили к выплате одного миллиона евро в день в пользу Еврокомиссии, пока она не приостановит действие национального законодательства, которое относится к юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда», — говорится в сообщении.

В июле этого года Польша проиграла судебный иск, поданный Еврокомиссией, о верховенстве права. Регулятор требовал признать, что на всей территории стран, входящих в ЕС, приоритет имеет общее, а не национальное законодательство.

Как напомнила газета «Известия», в начале октября Конституционный суд Польши постановил, что главный закон республики не позволяет ставить европейское право выше национального. В правительстве Польши заявили, что суд ЕС не имел полномочий утверждать верховенство европейского права над Конституцией. В результате от страны потребовали провести судебную реформу.

Решение о гигантских штрафах заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал «узурпацией и шантажом». Как сообщил RT сотрудник ведомства, судебная система Евросоюза проигнорировала польскую Конституцию и вердикты, вынесенные Конституционным судом республики.