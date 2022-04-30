Польшу предупредили о риске взрыва 500 вагонов с газом

Заблокированный в Польше железнодорожный состав с сжиженным нефтяным газом без контроля и оперативной разгрузки может взорваться. Об этом говорится в сообщении компании Novatek Green Energy (входит в российскую компанию НОВАТЭК).

В пресс-службе фирмы пояснили, что не могут направить на место своих специалистов для контроля за вагонами и оперативной разгрузки из-за введенных властями Польши санкций против головной компании.

«В противном случае как компания, так и ее клиенты будут подвержены огромным финансовым последствиям (штраф до 20 миллионов злотых) и уголовной ответственности до трех лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что состав въехал на территорию страны на законных основаниях, пишет «Царьград». Всего в вагонах содержится около 40 миллионов литров энергоносителя, которые необходимо срочно доставить на заправочные станции. Длительная стоянка может привести к повышению давления внутри вагонов, как следствие произойдет выброс и последующий взрыв.

Как напомнила газета «Известия», заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что несколько десятков районов страны остались без газа после введения санкций против российского холдинга «НОВАТЭК» и его дочерних компаний. Под введенные ограничения попала Novatek Green Energy — основной поставщик энергоносителя и владелец крупнейшего завода по фасовке газа в баллоны.

Власти Польши на этой неделе расширили свой санкционный список против российских компаний и внесли в него «Газпром», «НОВАТЭК», «Акрон», «Фосагро», Beloil, Go Sport, «Касперский» и другие организации, работающие на территории страны.