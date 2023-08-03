Мир 03 августа 2023, 03:19 Польшу предупредили об угрозе из-за культа Бандеры на Украине Mysl Polska: культ Бандеры на Украине несет серьезную угрозу для Польши Pxhere

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Культ дного из создателей ОУН-УПА* Степана Бандеры на Украине может обернуться серьезной угрозой для Польши. Об этом написало местное издание Mysl Polska.

«Польша должна построить коалицию, которая заставит Украину отказаться от культа Бандеры со всеми вытекающими последствиями. <…> Это не только теоретически существующая идеология, но идеология, на совести которой совершенно конкретное преступление геноцида», — указали в материале.

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По мнению авторов статьи, сейчас Польша должна быть крайне заинтересована в развале любой украинской власти, которая «хочет строить идентичность и будущее на идеологии шовинизма».

Ранее военный историк Юрий Кнутов назвал действия властей Украины неадекватными, напомнив, что «киевский режим стал называть улицы именами нацистов Бандеры и Шухевича», писали «Известия».

* ОУН-УПА — запрещенная в России националистическая экстремистская организация.