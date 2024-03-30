Мир 30 марта 2024, 20:35 Польшу предупредили об опасности после слов Туска о «предвоенной эпохе» Пушков: «предвоенная эпоха» не сулит Польше ничего хорошего РИА «Новости»

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«Предвоенная эпоха», в которую, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, вступила Европа, не сулит его стране ничего хорошего. Об этом предупредил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что во время предвоенных и военных эпох больше всего страдают «приграничные» страны, которые находятся между противоборствующими сторонами.

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«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чревата для самой Польши», — написал Пушков.

Политик также добавил, что Туск — яркий пример деградации политического лидерства в Европе, потому что вместо защиты своей страны от негативных последствий конфронтации он всячески ее провоцирует. Пушков задался вопросом, ради какой возвышенной цели Польша так рьяно рвется в предвоенную эпоху.

«Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда, было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра», — заключил сенатор.

Ранее Дональд Туск заявил, что ему тяжело проявлять жесткую позицию по отношению к украинскому экспорту, но это необходимо делать для защиты польских производителей.