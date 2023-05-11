Мир 11 мая 2023, 19:00 Польшу предупредили о катастрофе после падения Украины Myśl Polska: после падения Украины США оставят Польшу один на один с Россией РИА «Новости»

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После поражения Украины Польша останется один на один против России, так как США переключат внимание на конфликт с Китаем. На это указали в материале издания Myśl Polska.

«Украина не может победить на поле боя, шансов добиться успеха у нее все меньше и меньше», — отметили в статье.

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Авторы материала отметили, что США намерены ослабить Россию, но Китай не позволит это сделать.

«Если КНР вступит в игру, то по-настоящему превратится из регионального в глобального игрока и приблизит начало военного столкновения с США. Для Польши эта ситуация ничем хорошим не обернется. Если Украина проиграет, станут ли Штаты помогать полякам?» — задались вопросом журналисты.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял о планах превратить польскую сухопутную армию в сильнейшую в Европе.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщал, что Польша готовится к прямой конфронтации с Россией.