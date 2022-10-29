Польшу поймали на желании захватить Западную Украину | 360°

Мир 29 октября 2022, 21:21 Польшу поймали на желании захватить Западную Украину Modern Diplomacy: Польша захватит Западную Украину ради референдума Pxhere

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Власти Польши готовятся к интервенции и захвату своих «исторических» территории на Западной Украине. Об этом сообщил бельгийский портал Modern Diplomacy.

Автор статьи утверждает, что поляки уже сейчас имеют права в на Украине. В статье говорится, что у них есть возможность выполнять функции в украинском правительстве. Также поляки получаю все соцгарантии коренного населения, а бизнесмены могут скупать киевские фабрики и целые компании на законных основаниях.

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«План [правящей партии] «Право и справедливость» — возродить Республику Польша в границах "исторических земель» — похоже, оформился задолго до российской военной операции на Украине», — отметили в материале.

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Автор подчеркнул, что власти страны хотят ввести свои войска на территорию Западной Украины и организовать там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши. Руководство страны надеется, что украинские боевики к тому моменту будут полностью разбиты, а правительство сбежит на западную часть. При таком сценарии, по мнению автора, варшавских властей будут воспринимать не как оккупантов, а как «освободителей украинского народа».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия может потребовать у польских властей деньги, которые им выделял Советский Союз во время социализма, в ответ на требование репараций за время Второй мировой войны, сообщил портал Ura.ru.