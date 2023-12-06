Мир 06 декабря 2023, 03:01 Польшу обвинили в захвате украинской экономики в «заложники» Вице-премьер Верещук: экономика Украины стала заложницей польской блокады границ РИА «Новости»

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук резко высказалась в адрес Польши из-за блокады местными дальнобойщиками контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами. Она заявила в соцсетях, что поляки взяли в «заложники» украинскую экономику.

Верещук напомнила, что экономика Украина из-за блокады несет миллиардные потери. Она задалась вопросом, почему польское руководство и Евросоюз бездействуют.

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«В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», — написала она.

Верещук обратилась к «партнерам» Киева с просьбой собраться и наконец принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

Ранее украинский посол Василий Зварич заявил, что власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен снять блокировку движения на границе. Он добавил, что переговоры с польским правительством продолжаются и они даже «нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы».