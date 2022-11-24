Мир 24 ноября 2022, 18:26 Польшу не устроил предложенный лимит цен на российскую нефть

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Члены Евросоюза не смогли ввести потолок цен на российскую нефть. Причина заключается в том, что Польшу не устроила предложенная сумма. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал подобные заявления страны политическим ходом. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Члены Евросоюза условились на сумме в 65-70 долларов за баррель. Однако власти Польши предложили установить стоимость на отметке в не более чем 30 долларов. По словам эксперта, страна всеми силами пытается угодить США, а также рассчитывает занять в Европе лидирующие позиции. Однако, по словам Беляева, Польше не удастся встать во главе альянса.