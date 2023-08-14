Мир 14 августа 2023, 08:47 Польшу назвали военной угрозой для России Депутат Госдумы Шеремет: Польша стала военной угрозой для России РИА «Новости»

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Решение властей Польши закупить тысячи танков можно воспринять как прямую военную угрозу для России. Об этом изданию Ura.ru заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

«Подобные действия со стороны Польши воспринимаются никак иначе, чем военная угроза. Вызывает сомнения адекватность президента Анджея Дуды, на фоне стремления республики повторить судьбу киевского режима, разрушившего некогда благополучную страну до основания», — сказал он.

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Шеремет отметил, что у Польши нет никаких военных угроз со стороны России.

«Чего не сказать об этой стране, которая фактически стала третьей стороной в специальной операции», — добавил парламентарий.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак объявил о скорой закупке тысячи единиц танков K2 у США и Южной Кореи. По его словам, боевая техника начнет поступать в страну уже в 2025 году.