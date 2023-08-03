Мир 03 августа 2023, 08:47 Польшу назвали лохом из-за Украины Журналист Важеха назвал Польшу лоховской страной после вызова посла в МИД Украины Pxhere

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Польские власти начали унижаться перед Украиной, превратившись в «лоховую страну». Об этом в Twitter написал обозреватель и публицист Лукаш Важеха.

Таким образом он прокомментировал информацию о вызове в украинский МИД посла Польши в Киеве.

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«Ого, наши отношения уже перешли в новую фазу, как я вижу. Разумеется, украинцы звонили польскому послу, хотя и у Польши были основания звонить украинскому представителю. Но прислушиваемся только мы. Я не знаю, существует ли более лоховая страна, чем Польша», — написал он.

Ранее стало известно, что МИД Украины вызвал польского посла Бартоша Цихоцкого после заявлений канцелярии правительства Польши о неблагодарности киевских властей за оказанную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал не позволить политическим амбициям в Польше испортить отношения двух стран. При этом ухудшение отношений с Украиной также признавал польский МИД.