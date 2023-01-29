Мир 29 января 2023, 04:35 Польшу напугали планы США по Украине Onet: активная поддержка Украины США окажет негативное влияние на положение Польши РИА «Новости»

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Масштабная помощь Украине, оказываемая Соединенными Штатами, в будущем негативно скажется на положении Польши на политической сцене. Об этом говорится в статье польского издания Onet.

По мнению авторов, риторика США изменилась по сравнению с прошлым годом. Если раньше она была более резкая и направлена против России, то сейчас стала мягче. Американские власти уже не хотят побеждать Россию, они хотят взрастить из Украины такое государство, которое само сможет противостоять российской армии.

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Стратегия усиления Украины очевидно пугает поляков. В статье говорится, что это будет иметь «серьезные последствия в том числе для Польши».

«Этот сценарий означает, что место Польши в европейской политической системе коренным образом изменится», — считает автор.

Он добавил, что не стоит наивно полагать, будто эти изменения будут положительными.

Польша все меньше и меньше находится между Германией и Россией и все больше между Германией, Украиной и Россией, говорится в статье. А история международных отношений учит, что чем больше стран пытаются договориться, тем труднее добиться результата.