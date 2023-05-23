23 мая 2023, 22:12
Польшу накрыла радиоактивная пыль после удара по складу ВСУ
Румынский сенатор Шошоакэ: радиоактивная пыль от взрыва склада ВСУ опустилась на Польшу
Польша оказалась под облаком радиоактивной пыли после уничтожения склада с боеприпасами на Украине. Об этом румынский сенатор Диана Шошоакэ рассказала в интервью BZI.
«Радиация и ядовитая урановая пыль прибыла в Польшу 15 числа со склада боеприпасов, пораженного русской ракетой „Кинжал“. Это подтверждает агентство по окружающей среде в Польше», — сказала она.
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По словам политика, на уничтоженном складе ВСУ хранились танковые снаряды с обедненным ураном, которые привезли из Великобритании.
«Ветер разнес пыль от урановых боеприпасов из Хмельницкой области в Люблин, и в течение двух дней она преодолела расстояние в 400 километров», — добавила Шошоакэ.
В ночь на 13 мая российская армия нанесла удар по складам, в которые свозили снаряды с обедненным ураном, поставленные Украине Западом. Атака пришлась по территории завода «Катион», где располагался склад боеприпасов ВСУ.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе «360» рассказал, что радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном в Хмельницком, направляется к Европе.
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