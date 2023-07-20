Мир 20 июля 2023, 08:40 Польшу использовали для усмирения России. Журналист вспомнил обращение Путина 2009 года Myśl Polska: Запад использовал Польшу как удобный инструмент для обмана России Unsplash

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Коллективный Запад хотел обмануть Россию и выбрал в качестве инструмента Польшу. Вопреки объявленному курсу на сближение восточноевропейская страна стала отдаляться от соседа. Обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястшембский напомнил, что 14 лет назад, будучи премьер-министром, Владимир Путин предупреждал об опасности.

Журналист заявил, что нормализация отношений между Польшей и Россией проходила за пределами страны. Запад хотел выиграть время, и Великобритания либо США устроили спектакль — попытались убедить российские власти в том, что желали равноправного партнерства. Лукаш Ястшембский сказал, что важную роль в этой постановке сыграли бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский и его влиятельная жена.

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«Запад хотел обмануть Москву. <…> Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого. <…> Это был один из немногих моментов, когда в Кремле серьезно отнеслись к Польше», — заявил автор статьи.

По его словам, польские политики и не догадывались, что играли в театре теней, когда проводили противоположную заявленной на сближение с Россией политику. Лукаш Ястшембский вспомнил обращение Владимира Путина к полякам в 2009 году на страницах газеты Gazeta Wyborcza. Премьер-министр предостерег их от переписывания истории ради политических целей и заявил, что систему коллективной безопасности не удастся построить без России.