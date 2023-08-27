Мир 27 августа 2023, 21:44 Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину Полковник Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину без согласия НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Польши и Литвы могут решиться на вторжение на Украину без разрешения руководства НАТО, заявил в эфире YouTube-канала Redacted бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, в этом случае европейские страны окажутся втянутыми в украинский конфликт.

«Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО», — завил американский офицер.

Реклама

Подобные планы очень опасны, считает Макгрегор, так как Польша и Литва остаются членами Североатлантического альянса.

Помимо этих двух стран на украинские территории претендует Венгрия, отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Венгерские власти якобы мечтают о Закарпатье, а польские — о Волынской области, и их «ничто не остановит», добавил военный.