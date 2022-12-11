Мир 11 декабря 2022, 20:56 Польше предрекли распад в ближайшее время Mysl Polska: Польше грозит потеря независимости и расчленение РИА «Новости»

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Ситуация в нынешней Польше напоминает обстановку в Речи Посполитой перед ее разделом между великими державами в XVIII веке. Таким наблюдением поделился обозреватель газеты Myśl Polska Анджей Шлензак.

«В то время иностранные державы имели в Польше партии, осуществляющие внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая страну независимости», — написал он.

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Шлензак заметил, что власти Варшавы используют те же подходы. Консервативная партия «Право и справедливость» делает упор на «безальтернативность» союза с США. А вот оппозиционная фракция «Гражданская платформа» поставила на Европейский союз.

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Две политические силы стремятся к тому, чтобы вовлечь Варшаву в конфликт на Украине. Но их сдерживают США и Германия. По мнению журналиста, это является доказательством потери независимости Польши.

Ранее обозреватели австралийского издания The Conversation написали, что поляки относят регионы Западной Украины к провинциям Варшавы. Авторы статьи указали на напряженность отношений между Польшей и Украиной из-за исторических споров.