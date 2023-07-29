Мир 29 июля 2023, 15:07 Польше предрекли незавидное будущее в случае введения войск на Украину Журналист Никсон: НАТО не вступится за Польшу, если она ввяжется в конфликт на Украине Freepik

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Польша — всего лишь разменная монета для Соединенных Штатов в украинском конфликте, поэтому администрация американского президента Джо Байдена может разрешить ей ввести свои войска на Украину. При этом США вряд ли помогут Польше в этом случае. Таким мнением поделился радиоведущий из США Гарланд Никсон в YouTube-канале.

Он назвал поляков «расходным материалом», слишком консервативной страной для Евросоюза и США. Соединенным Штатам Польша не нравится, считает журналист.

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Никсон описал возможное развитие событий: польские войска войдут на территорию Украины, их разгромят, возмущенные жители Польши потребуют отставки правительства, и США смогут привести к власти в этой стране тех, кто им выгоден, не столь консервативных людей.

Североатлантический альянс не вступится за Польшу, если она ввяжется в конфликт, считает Гарланд Никсон.

«Какие у них варианты? Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще, это может привести к ядерному конфликту», — рассудил журналист.

Едва ли ли НАТО пойдет на такое «ради какой-то Польши», констатировал он.