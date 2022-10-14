Польше предрекли «эффектное самоубийство» из-за антироссийских санкций | 360°

Мир 14 октября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Польше предрекли «эффектное самоубийство» из-за антироссийских санкций Myśl Polska: санкции против РФ закончатся для Польши «эффектным самоубийством» РИА Новости

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Желание жителей Польша оставить в силе санкции против России грозят стране самоубийством из-за подорожания энергоносителей. Такое мнение в материале для издания Myśl Polska выразил журналист Пшемыслав Пяста.

Он привел в пример результаты проведенного социологического опроса, согласно которым свыше 60% поляков заявили о необходимости продолжить санкционное давление на Россию.

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«В истории Польши уже был ряд эпизодов, когда страна не совсем верно оценивала нависшую угрозу. Каждый такой случай кончался эффектным самоубийством», — написал он.

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Пяста согласился с тезисом, что поляки — храбрая нация, однако напомнил о страхе, как ключевом элементе в выживании.

«Польшу ждет тяжелая экономическая катастрофа, если нынешняя ситуация затянется слишком долго. В стране настанет безработица, отсутствие товаров, перспектив не будет», — добавил журналист.

Наихудшим сценарием Пяста счел прямое участие Польши в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше резко возрос уровень заболевания ВИЧ после массового приезда украинских беженцев.

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