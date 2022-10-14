Польше предрекли «эффектное самоубийство» из-за антироссийских санкций | 360°

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Подмосковье
15 октября 2022, 20:44
Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах
Мир
15 октября 2022, 20:31
Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам
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Мир
15 октября 2022, 20:19
США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину
Происшествия
15 октября 2022, 20:17
Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41
Общество
15 октября 2022, 20:17
Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей
Мир
15 октября 2022, 20:05
Шольц предложил расширить границы Евросоюза
Мир
15 октября 2022, 20:03
Командованию ВСУ предрекли проблемы после утраты Starlink
Эксклюзив
15 октября 2022, 20:01
Воспитатели в Сочи избили детей с аутизмом. Правду раскрыли записи с камер
Спорт
15 октября 2022, 19:46
Российский теннисист Медведев впервые стал отцом