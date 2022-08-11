Польше предрекли дефицит газа в декабре

В скором времени Польша столкнется с серьезной нехваткой газа, заявил представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк. В эфире программы Onet Rano он предположил, что голубого топлива стране хватит до декабря, после чего наступит дефицит на уровне 40%.

По словам Юзефяка, ситуация с газом напряженная и в Польше, и в целом по Европе. Он подчеркнул, что восполнить запасы голубого топлива будет непросто, потому что за ним образовалась «длинная очередь».

«Мы несколько месяцев слышали заверения правительства, что нам хватит угля на зиму. Мы знаем, как это закончилось — аварийными закупками по всему миру и нехваткой. Так же и с газом», — отметил Юзефяк. Он обвинил польское правительство в закладывании «мины» и добавил, что ситуация сильно накалена.

Власти Евросоюза решили сократить потребление газа в Европе на 15%. По мнению европейских политиков, эта мера позволит создать запас голубого топлива перед зимним отопительным сезоном. С предложением не согласились представители Польши и Венгрии, однако их голоса не повлияли на утверждение плана.