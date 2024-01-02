02 января 2024, 02:14
Польше потребовалась помощь ясновидящих из-за таинственной ракеты с Украины
Myśl Polska: поляки решили обратиться к ясновидящим из-за ракеты с Украины
Польскому правительству предложили обратиться за помощью к ясновидящим, чтобы прояснить вопрос с происхождением ракеты, залетевшей в воздушное пространство страны с территории Украины. Об этом написало местное издание Myśl Polska.
«Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше, хотя не только будущее, но и прошлое становятся все более запутанными и непредсказуемыми», — отметил обозреватель в материале.
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По его словам, в Польше большинство уже воспринимает мир в пропагандистском русле, перестав руководствоваться фактами.
Ранее оперативное командование ВС Польши заявило, что польские военные не обнаружили следов ракеты, которая накануне влетела в воздушное пространство страны с Украины.
Саму ракету польские средства противовоздушной обороны засекли 29 декабря. Она летела со стороны Украины, а потом в какой-то момент исчезла с радаром. Поднятые в небо самолеты не успели ее перехватить. Как заявил начальник польского Генерального штаба Веслав Кукула, она была якобы российского происхождения, но при этом не привел никаких доказательств.
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