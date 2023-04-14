Мир 14 апреля 2023, 15:29 Польше пообещали исчезновение в случае войны НАТО с Россией Медведев: Польша исчезнет вместе с ее глупым премьером в случае войны России и НАТО РИА «Новости»

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Польша исчезнет как страна, если начнется полномасштабная война НАТО против России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Twitter.

Пост Медведева стал реакцией на слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что у Украины есть все основания ударить по России. Комментарий к публикации зампред Совбеза оставил на английском и польском языках.

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«Какой-то тупица по имени Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по России. Учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром в случае полномасштабной войны», — подчеркнул он.

В интервью для NBC News Моравецкий заявил, что киевский режим имеет право нанести удар по российской территории. По его мнению, подобное действие не нарушит никаких соглашений с поддерживающими Украину странами. Тот факт, что подобная атака спровоцирует прямой конфликт России и НАТО, польского премьера не обеспокоил.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин уличил Польшу в предательстве. По его словам, власти страны ударили в спину киевскому режиму свои решением урезать импорт украинского зерна на фоне протестов фермеров.