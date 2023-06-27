Мир 27 июня 2023, 08:24 Польше передадут первые танки Abrams из США Глава Минобороны Польши Блащак: США передадут Варшаве первую партию танков Abrams правительство США / Flickr

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Польша во вторник, 27 июня, получит от США первую партию танков Abrams. Об этом в эфире Польского телевидения заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, корабль с танками прибудет в порт Щецин-Свиноуйсьце. Сначала в Польшу привезут 14 боевых тяжелых машин.

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«До конца года мы получим еще 28 самых современных танков из США», — сказал Блащак.

Глава Минобороны республики добавил, что в следующем году в Польшу поставят еще 42 танка. Таким образом в стране сформируют два батальона из американских боевых машин.

Ранее пресс-служба Минобороны Польши сообщала о контракте на поставку 116 американских танков Abrams, заключили его в январе 2023 года. Общая стоимость составила около 1,4 миллиарда долларов, из них почти 200 миллионов долларов заплатит американская сторона.

Американские СМИ назвали российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» грозным оружием против западных танков. Он доказал свою эффективность против американских Abrams, немецких Leopard 2 и израильских Merkava IV.