Мир 03 января 2024, 18:06 Польше напомнили о падении украинской ракеты после слов о дальнобойном оружии ВСУ Захарова: полученные Украиной дальнобойные ракеты долетят до Польши РИА «Новости»

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Предложение министра иностранных Польши Радослава Сикорского о предоставлении украинским боевикам дальнобойного оружия возникло из-за отсутствия новых идей. Но дипломат забыл, как уже полученные ВСУ снаряды прилетали на территорию его страны. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она не исключила, что польский министр повторил идею американских политиков, но даже не задумался, что своим призывом может навредить собственной стране.

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«У меня вопрос: эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться», — заявила Захарова.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем последнем заявлении призвал страны Запада передать ВСУ дальнобойное оружие, способное поражать объекты не только на территории Крыма, но и материковой России. Также дипломат призвал к усилению действующих санкций.

В ноябре 2022 года около в районе польской деревни Пшеводув упала ракета. Жертвами взрыва стали два местных жителя. В ходе проведенного расследования выяснилось, что снаряд принадлежал военным Украины.

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что украинские власти изначально отказались от участия в расследовании и сотрудничества с польскими криминалистами и военными. Он не исключил, что решение приняли на самом высоком политическом уровне.