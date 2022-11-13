Мир 13 ноября 2022, 05:40 Польше намекнули на раздел Украины Венгерский политик Тороцкаи в поздравлении Польши намекнул на раздел Украины Pxhere

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Польше в День независимости страны намекнули на раздел Украины. Такой намек сделал глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в своем поздравительном обращении. Пост политик разместил на своей странице в Twitter.

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — написал Тороцкаи.

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К своему посту политик прикрепил снимок, который был сделан в марте 1939 года недалеко от села Ужок (сегодня это место входит в территорию Украины — прим. ред.). На фотографии пограничники стоят на польско-венгерской границе. Она образовалась после захвата Венгрией Закарпатской Украины.

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Ранее представители «Конфедерации польской короны» разработали законопроект декларации лояльности Республике Польше. Из него следует, что проживающие в стране украинцы должны рассказать, что им известно о преступлениях, которые совершали участники УПА* против поляков в годы Второй мировой войны. Также они должны будут осудить незаконную террористическую деятельность ОУН** в Польше. Таким образом, люди оказались словно между молотом и наковальней, ведь законодательство Украины противоречит требованиям поляков.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистская организация, запрещена в России.

** Организация украинских националистов (ОУН) — экстремистская организация, запрещена в России.