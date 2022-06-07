Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что Польша мечтает о возвращении себе территории Западной Украины. Об этом он сообщил сайту Ura.ru.

Он также добавил, что поляки молчат о своем тайном желании, ожидая разгрома Киева во время спецоперации.

«Польша желает вернуть себе Западную Украину, которую она потеряла в годы Второй мировой войны. Все годы после окончания войны постоянно говорили, что как минимум Львов — город польский. Понятно, что у них такие настроения на уровне подсознания. Они очень желают этого, и они прикрывают это желание разными хорошими словами и делами для Евросоюза и Украины, говоря о защите», — добавил сенатор.

Цеков отметил, что несмотря на наивные ожидания, эти территории не останутся под господством Польши.