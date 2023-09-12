Мир 12 сентября 2023, 15:38 Польша запретит ввозить зерно с Украины Польша запретит ввоз зерна с Украины с 15 сентября, если ЕК не продлит эмбарго РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польские власти приняли постановление, запрещающее ввозить в страну украинское зерно после 15 сентября. Решение утвердили на заседании правительства, сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, его процитировал ТАСС.

Еврокомиссия ввела эмбарго на ввоз зерновых с Украины, его действие завершится 15 сентября. По словам Телуса, Польша направила свое постановление в ЕК, чтобы та приняла решение продлить запрет.

Реклама

«Если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим свое распоряжение в торговых польско-украинских отношениях», — предупредил польский министр.

Он уточнил, что постановление республики запретит ввоз в Польшу четырех видов зерновых с Украины, сообщил RT. Мера будет действовать до урегулирования этой ситуации в Евросоюзе, сказал Телус.

Министр добавил, что решение польских властей не затронет транзит украинского зерна. Он продолжится, как и раньше, заверил Телус.