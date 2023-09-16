Мир 16 сентября 2023, 15:47 Польша запретит въезд российским легковушкам с воскресенья Польша запретит с 17 сентября въезд легковым автомобилям с российскими номерами РИА «Новости»

Читать 360tv в

С воскресенья, 17 сентября, Польша введет запрет на въезд на территорию страны легковых машин с российскими номерами. Об этом сообщил портал Rzeczpospolita, заявил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

Запрет, который возник после публикации Еврокомиссией разъяснений к запрету въезда российских машин на территорию всего ЕС, начнет действовать в Польше с полуночи начиная с 17 сентября.

Реклама

«Это касается всех автомобилей, как коммерческих, так и частных, независимо от того, управляет ли автомобилем гражданин России или гражданин другой страны. Это еще один элемент санкций, введенных против России и ее граждан», — заявил Каминьский.

Ранее подобные ограничения ввели в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. Кроме личного транспорта, под запрет на ввоз в Евросоюз из России туристами подпадают личные вещи, которые можно счесть предметами роскоши.

После возникшего резонанса из разъяснений ЕК убрали однозначную формулировку, запрещающую к провозу россиянами таких предметов, как ноутбуки, смартфоны, дорогую одежду и так далее — европейское ведомство оставило решение о запрете на ввоз за таможней.