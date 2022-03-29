Польша запретит импорт российского угля

Польское правительство утвердило законопроект, запрещающий импорт российского угля. Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь Кабинета министров страны Петр Мюллер.

«Европейский союз еще не принял такого решения, но мы ссылаемся на вопросы безопасности. Польша больше не может ждать», — сообщил Мюллер.

Он добавил, что руководство Польши понимает возможные законодательные сложности.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев допустил взаимное закрытие посольств стран. При этом он не считает, что дело может дойти до полного разрыва дипломатических отношений.

Андреев сообщил, что польские власти всерьез рассматривают идею отправки миротворцев НАТО на Украину.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил не выдавать россиянам визы Евросоюза.